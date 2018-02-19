زيدان: سعيد بالانتصار.. ومستاء من تلقي 3 أهداف

رام الله - وطن للأنباء: أبدى المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، "سعادته" بالفوز الكبير الذي حققه الفريق بنتيجة 5-3 على أرض ريال بيتيس، في الجولة 24 لليغا، لاسيما بالنظر لـ"الشوط الثاني الرائع" الذي قدمه فريقه، لكنه أكد في الوقت ذاته عدم رضاه عن "الأهداف الثلاثة التي استقبلتها" شباكهم.

وأقر زيدان خلال مؤتمر صحافي، بأن نسق أداء الفريق انخفض كثيراً في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأول، بينما "قدم المنافس الذي يمر بفترة رائعة مستوى كبير"، إلا أنها "كرة القدم".

كما أوضح بأنهم بدؤوا المباراة بطريقة "جيدة للغاية" وسجلوا هدفاً مبكراً، لكنه يجهل ماذا حدث بعد ذلك خلال النصف ساعة الأخيرة التي شهدت تقدم أصحاب الأرض بهدفين.

وأكد: "انتفضنا وقدمنا مباراة مغايرة تماماً في الشوط الثاني.. صعدنا أكثر للأمام.. نحن فريق يلعب بشكل أفضل في ملعب الخصم، وقدمنا شوطاً ثانياً رائعاً، ولهذا فأنا سعيد بكل هذا".

وحول ما قاله للاعبين بين شوطي المباراة داخل غرف الملابس، قال زيزو إنهم "تحدثوا حول بعض النقاط"، وقدموا "أداء أفضل بكثير في الشوط الثاني، لكنهم أيضا كانوا يريدون تقديم المزيد، لأنهم كانوا يدركون أنهم لم يكونوا جيدين بنهاية الشوط الأول، وكان علينا تغيير الأداء، وهو ما تحقق في النهاية".

ويرى مدرب الفريق الملكي بأن "الموسم قارب على الانتهاء، وجميع المواجهات مهمة بالنسبة لنا".

وأتم: "في النهاية أنا سعيد بما حدث وبالفوز الكبير، لكني لست راضياً عن الأهداف الثلاثة التي استقبلناها".