خاص بالفيديو | تعرف على الفلسطيني الذي سيعلّق على مباريات كأس العالم

غزة -وطن للأنباء -عز الدين أبو عيشة: لطالما توسط المعلق الرياضي هشام معمر (19 عاماً) ملاعب قطاع غزة، وصدح صوته في التعليق على المباريات المحلية، لكن بوصلته بقيت باتجاه التعليق على المباريات الدولية من العيار الثقيل، أمثال كأس العالم ودوري أبطال أوروبا وغيرها.

فلم يهدأ لهشام بالاً حتى نجح في اجتياز مسابقة "المعلق صوتاً ومباراة" التي تعدها قناة الكأس الرياضية، وتم تتويجه كواحدٍ من أفضل خمسة معلقين رياضيين عرب تم اختيارهم في المسابقة، وإثر فوزه يشارك هشام معمر في التعليق على مباريات كأس العالم "مونديال قطر" عام 2022.

ويعد هشام الذي يقطن في خانيونس جنوب قطاع غزة أصغر معلّق كرة قدم، فقد بدأ حياته في التعليق الرياضي منذ عام 2010 عندما كان في 11 من عمره، وترعرعت موهبته التي اكتشفها في التعليق على ألعاب الكرة عبر شاشة الحاسوب أو التلفاز، ومن ثمّ انطلق في فضاء التعليق الرياضي عبر وسائل الإعلام المحلية.

يقول هشام لوطن: إن " شغفه وحبه لمباريات كرة القدم منذ الصغر أوصله إلى هذا النجاح، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة".

وأكد أن هدفه كان وما زال الوصول الى النجومية والتعليق على المباريات الدولية، آملاً أن يكون اختياره للتعليق في مونديال قطر الخطوة الأولى في تحقيق أحلامه.