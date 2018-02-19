روسيا : "حل الدولتين" مهدد والتسوية تقترب من نقطة اللاعودة

رام الله -وطن للأنباء: صرح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط "ميخائيل بوغدانوف"، أن الولايات المتحدة لم تعلن عن مضمون "صفقة القرن" بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن ذلك مثير لقلق.

وقال بوغدانوف، خلال كلمة أمام منتدى "فالداي" الدولي للحوار، إن واشنطن لا تعطي المجال للرباعية الدولية العمل بكامل طاقتها كما يجب، مضيفا أنها أيضا تخلق حالة من عدم اليقين

.وحذر المسؤول الروسي من أن التسوية في الشرق الأوسط، القائمة على مبدأ التعايش بين دولتين، معرضة لتهديد خطير، مشددا أن "نقطة اللاعودة" باتت قريبة جدا.

وتابع: "في الظروف الحالية، تجدر الإشارة إلى أن حل الدولتين يتعرض لتهديد حقيقي، وعلى الرغم من أن صيغة الدوليتين لاتزال على جدول الأعمال، فإن آفاق التسوية العادلة القائمة على أساس قانوني معترف به دوليا تتلاشى".

وأضاف بوغدانوف: "في هذه الحالة، هناك خيار واحد فقط - دولة واحدة، لكنه لا يتناسب مع الفلسطينيين أو الإسرائيليين".

وعلى صعيد آخر حول سوريا، أوضح مي بوغدانوف، بأن موسكو ترى وجود خطر تقسيم في سوريا.وصرح بوغدانوف للصحفيين، مجيبا عن سؤال حول اذا كانت روسيا ترى وجود مثل هذا الخطر: "بالطبع، نرى ذلك".

(روسيا اليوم)