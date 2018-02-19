فيسبوك تخفض المحتوى الإخباري بموقعها

وطن للأنباء: بعد شهر من إعلان شركة فيسبوك أنها ستخفض من ظهور الأخبار في صفحة تغذية الأخبار لمستخدمي شبكتها الاجتماعية بدأ ناشرو الأخبار يشعرون بالفعل بوطأة ذلك، وفقا لما تظهره مصادر بيانات متعددة، فقد قال رئيس المنتج والهندسة والبيانات في شركة "تشارت بيت" جوش شوارتز إن بيانات شركته تظهر أن حركة المرور على فيسبوك للناشرين انخفضت بنسبة 6% منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا لـ"تشارت بيت" التي تقيس حركة المرور لنحو خمسين ألف ناشر عالميا، فإن فيسبوك بدأت بالفعل بتحويل حركة مرور (زيارات) أقل إلى الناشرين، حيث انخفضت الإحالات بنسبة 15% في 2017 مع انحراف نحو ناشري الأخبار.

وهذا الانخفاض ليس مفاجأة، فقد صرحت فيسبوك بذلك كثيرا، وحذرت من أن الأخبار كنسبة مئوية من محتوى تغذية الأخبار ستنخفض من 5% إلى 4%، وبالنسبة للناشرين فإن هذا يعني أن عليهم توقع انخفاض كبير بنسبة تصل إلى 20%.

ووفقا لكريس جورج نائب الرئيس التنفيذي لتسويق المنتجات وإستراتيجية المبيعات في شركة بوب شوغار المعنية بشؤون حياة المرأة، فإن شركته طورت أداة داخلية تدعى "تريند رانك" تراقب النشاط الاجتماعي عبر سبعمئة ناشر في 17 فئة.

ووفقا لتلك الأداة، فإن حركة المرور على فيسبوك للناشرين كانت ثابتة تقريبا، لكن حركة المرور في فئة الأخبار التي تتضمن ناشري أخبار رئيسيين مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، و"سي إن إن"، و"بوز فيد" انخفضت بنسبة 14% بعد انخفاض أكثر حدة في الأشهر السابقة.

ومن بين الفئات الأخرى التي شهدت انخفاضا في حركة المرور "التقنية" و"اللياقة البدنية" اللتان يمكن أن تكونا موسميتين، حيث يميل الاهتمام بهما إلى الارتفاع خلال مؤتمر التكنولوجيا الاستهلاكية وموسم العطلات ثم ينخفض، وفقا لموقع "ديجي داي" المعني بشؤون التقنية، لكن يبدو أن انخفاض فئة "الأخبار" يفي بتعهد فيسبوك بتقليل أولوية ظهور المحتوى الذي لا تتم مشاركته بصورة جيدة.

وهناك مصدر ثالث، وهو شركة "ترو أنثيم" المتخصصة بتحليلات وسائل الإعلام الاجتماعية وتخدم عدة مئات من الناشرين، معظمهم من الولايات المتحدة، حيث نظرت الشركة في قاعدة عملائها على مدى التسعين يوما الماضية ووجدت أن نسبة الوصول العام ارتفعت منذ إعلان فيسبوك في يناير/كانون الثاني الماضي.

لكن مع ذلك لم يكن أداء جميع الفئات متساويا، ففي فئة "الناشرين الرقميين فقط" التي تضم شركات "بوز فيد" و"أب وورثي" انخفض الوصول العام بنسبة 11.3%، في حين ارتفع في فئة الأخبار المحلية بنسبة 25.8% وفي فئة المجلات بنسبة 3.6%، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة "ترو أنثيم" كريس هارت.

وبحسب هارت، فإن تحليل أرقام "ترو أنثيم" يظهر أن المحرك الرئيسي لمعدل الوصول العام إلى المحتوى هو ازدياد التفاعل معه سواء بالتعليق أو المشاركة، مما يعني أن فيسبوك تفضل المنشورات التي تحصل على أعلى تفاعل والناشرين الذين يستجيبون لهذا الأمر بنشر قصص يعلمون أنها ستحصل على تعليقات ومشاركات عديدة.

(الجزيرة نت)