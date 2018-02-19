لافروف: تجربة حلب قابلة للتطبيق في الغوطة الشرقية

وطن للأنباء: قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن تجربة مدينة حلب، التي جرى فيها إخلاء المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة لصالح الحكومة السورية، يمكن أن تستخدم في الغوطة الشرقية.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن لافروف قوله: "إن تجربة حلب قابلة للتطبيق في الغوطة الشرقية".

وتشكل الغوطة الشرقية، التي يقطنها 400 ألف مدني، إحدى مناطق "خفض التوتر" التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات أستانة في 2017، بضمانة تركيا وروسيا وإيران، وهي آخر معقل للمسلحين قرب العاصمة دمشق.

ويشار أنه في 22 كانون الأول/ ديسمبر2016، استكملت عمليات إجلاء المدنيين والقوات المسلحة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، التي كانت تحاصرها قوات الجيش السوري.

ومع خروج المحاصرين، باتت كامل الأحياء الشرقية لحلب خاضعة لسيطرة الجيش السوري.