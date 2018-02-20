عودة العالقين في مصر الى غزة عبر معبر رفح

رام الله- وطن للأنباء: وصل المواطنون العالقون في مطار القاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وذلك بعد 10 أيام من الانتظار للسماح لهم بالعودة للقطاع.

وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة أعلنت أمس الاثنين، أن الجهات المصرية وافقت على إعادة المواطنين العالقين في مطار القاهرة الى قطاع غزة في أقرب وقت مناسب لذلك، مبينة أن أطقم السفارة المختصة باشرت العمل لتأمين عودة وصول المواطنين لقطاع غزة.

يشار الى أن العالقون قد ناشدوا السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح لهم بالعودة الى قطاع غزة وذلك عقب إغلاق السلطات معبر رفح بشكل مفاجئ الجمعة 9 الشهر الحالي، ما أدى الى تكدس نحو 160 مواطناً في مطار القاهرة ولم يتم السماح لهم بالعودة لغزة، بل طالب الأمن المصري من يحمل إقامة خارجية من العالقين بالعودة للبلاد التي جائوا منها.

ومن بين العالقين أطفال ونساء ومرضى منهم من أجرى عمليات جراحية منذ أيام قليلة.