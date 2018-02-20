20 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن للأنباء: اقتحم مستوطنون صباح يوم الثلاثاء باحاتِ المسجد الأقصى المبارك، وذلك بحمايةٍ أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن أكثر من 20 مستوطنًا اقتحموا الأقصى منذ الصباح، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح الباكر وحداتها الخاصة وقوات التدخل السريع بباحاته وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة للمتطرفين أثناء اقتحامهم.

فيما واصلت فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية عند الأبواب ودققت فيها.