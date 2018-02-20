كونتي: التفكير في برشلونة حرمني النوم

رام الله - وطن للأنباء: قال مدرب تشيلسي الإنجليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي، إن مواجهة فريق قوي مثل برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أثرت على نومه في الكثير من الليالي الماضية.

واستعد تشيلسي لمواجهة متصدر الدوري الإسباني بفوزه 4-0 على هال سيتي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن ينصب تركيزه سريعاً على دوري الأبطال.

وقال كونتي للصحافيين قبل استضافة برشلونة اليوم الثلاثاء: "بعد مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي كان من الصعب النوم، لأنه عند خوض مباراة بهذه الأهمية يستعد المرء بكل طريقة ممكنة سواء للأشياء الكبيرة أو التفاصيل".

وأضاف المدرب الإيطالي الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب تراجع النتائج في الدوري الممتاز: "لدينا خطتنا ولدينا خطة في عقولنا. في هذه اللحظة الحاسمة يكون من المهم جداً اختيار أفضل اللاعبين الحاليين ثم محاولة بذل قصارى جهدنا خلال اللقاء".

واجتاز تشيلسي منافسه الكاتالوني في 2012، قبل أن يتوج بلقب دوري الأبطال، لكن كونتي يعتقد أن التوقعات تصب في مصلحة برشلونة.

وقال كونتي الذي توج بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي، لكنه يحتل المركز الرابع في الموسم الجاري: "نحن نتحدث عن مباراة كبيرة وسنواجه تحدياً كبيراً".

وأضاف: "يجب علينا مواجهة فريق رائع وهو من أفضل فرق العالم. يجب أن نكون متحمسين لخوض مثل هذه المباراة. لن يكون الأمر سهلاً.. سنبدأ اللقاء ونحن غير مرشحين للفوز. لهذا السبب يجب أن نشعر بالحماسة خلال هذا التحدي".