بلدية الخليل تبدا بأعمال التوسعة في شارع "لوزا" غرب المدينة

وطن للأنباء: شرعت بلدية الخليل بأعمال التوسعة في شارع “لوزا”، بالتعاون مع لجنة تطوير منطقة “لوزا”، وذلك ضمن سلسلة مشاريع إعادة تأهيل الطرق في مدينة الخليل للعام 2018، وبتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات وصندوق البلدية.

وأوضح المهندس سامر العويوي رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل، أن طواقم البلدية وبالتعاون مع لجنة تطوير منطقة لوزا، هدمت منزلاً في المنطقة المذكورة، مشيراً إلى أن وجود المنزل يُشكل خطراً ويسبب حوادث مرورية، مبيناً أنه تم إزالة المنزل بالكامل بعد موافقة صاحبه، لافتاً إلى أن ذلك يعمل على توضيح مسار رؤية الشارع وإزالة الخطر الموجود، وتوسعة حدود الشارع حسب المعايير الهندسية المطلوبة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة خلال جولته التفقدية للشارع المذكور، أن بلدية الخليل مستمرة في العمل من أجل إعادة تأهيل عدد من الطرق في المدينة، مشدداً في سياق حديثه أن المجلس البلدي يضع على سلم أولوياته توسعة الطرق وإعادة تأهيلها من أجل الوصول إلى مدينة منظمة وجميلة، شاكراً لجنة تطوير منطقة لوزا على جهودها وتعاونها الحقيقي مع طواقم بلدية الخليل.