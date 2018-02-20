الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

رام الله - وطن للأنباء: أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن الجيش لن يوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله في كلمة له اليوم في بيروت خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان “دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط” الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني "أؤكد مجدداً اليوم رفضنا القاطع مس العدو الإسرائيلي بسيادة لبنان وحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية” وأن الجيش اللبناني لن يوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات."

ودعا عون إلى البحث في سبل التنمية والاستقرار إلى جانب مسعى لبنان الدائم لمجابهة الأخطار المحدقة وكذلك التعاون في ضرب الإرهاب لافتاً إلى أن الجيش اللبناني سيكون حازماً في إنهاء أي محاولة داخلية لزعزعة السلم الأهلي وإثارة غبار الفتنة.

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