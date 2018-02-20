هيئة الأسرى تحذر من تعفن القدم اليسرى للأسير المقعد إبراش

رام الله - وطن للأنباء: حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض والمقعد محمد خميس ابراش (39 عاما) من سكان مخيم الأمعري بمدينة رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأوضح محامي الهيئة كريم عجوة، أن الأسير ابراش يعتبر من الحالات المرضية الأكثر صعوبة في سجون الاحتلال، حيث فقد السمع والبصر داخل المعتقلات، كما يعاني من بتر في القدم اليسرى بسبب شظية أصيب بها عند اعتقاله عام 2003، وهو بحاجة ماسة لإجراء عمليات تنظيف متخصصة لها وتركيب طرف اصطناعي يتوائم مع قدمه المبتورة من الركبة.

ولفت ممثل معتقل "عسقلان" محمد ابو حميد، للمحامي عجوة، الى أن الأسير ابراش منذ 15 عاما يعاني من وجود شظايا بقدمه اليسرى، ويشتكي من تقرحات حادة، وخطيرة، ومؤلمة للغاية، وهو بحاجة لاجراء عملية تنظيفات للشظايا، حتى يتمكن من تركيب الطرف الصناعي.

وأضاف، أن ادارة السجن تماطل في إجراء العملية والتنظيفات الخاصه لقدمه، وتقديم العلاجات اللازمة له، حتى يتمكن من تركيب الطرف الصناعي.

يذكر أن الأسير ابراش دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، ويقبع حاليا في "عسقلان".