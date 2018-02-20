اليوم خطاب للرئيس عباس في جلسة خاصة لمجلس الأمن

وطن للأنباء-وكالات: يعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة خاصة بشأن فلسطين يشارك فيها الرئيس محمود عباس الذي يلقي خطابًا حول مستجدات الفضية الفلسطينية لأول مرة أمام المجلس منذ عام 20009.

وسيترأس الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش".

ومن المتوقع أن يدعو عباس في خطابه قوى دولية متعددة للتمهيد لمفاوضات سلام بديلة، بالاضافة لانتقاد قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

ويستعرض عباس خلال الجلسة مستجدات القضية الفلسطينية عقب القرار الأمريكي المتخذ في ديسمبر/ كانون أول 2017.

هذا وسيعقد المجلس جلسة غير رسمية لأعضائه الخميس المقبل تحت عنوان "بعد 50 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي"، لمناقشة الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وسيكون من بين المشاركين بالجلسة المفوضة السامية السابقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كارين أبو زيد، والدبلوماسي النرويجي يان إيغلاند.