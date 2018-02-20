للمرة الثالثة.. نادي سنجل يتعرض للهزيمة بالبطولة العربية لكرة الطائرة

وطن للأنباء- وكالات: تلقى نادي سنجل مساء، اليوم الثلاثاء، ثالث هزائمه في البطولة العربية الـ36 للأندية لكرة الطائرة المقامة في تونس.

هزيمة ممثل فلسطين نادي سنجل هذا اليوم، لم تختلف عن المباراتين السابقتين، ولكن اختلف اسم الفريق المنافس وهو نادي الريان القطري الذي فاز بسهولة فائقة في أقل من ساعة بواقع ثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-12، و 25-10، و25-9، والشوط الثالث كان كارثيا، حيث كانت معظم نقاط سنجل من أخطاء الفريق القطري، وظهر استسلام لاعبي سنجل منذ النقطة الاولى.

وكان نادي سنجل استهل مشواره بالبطولة بالهزيمة امام السويحلي الليبي أيضا بثلاثة أشواط نظيفة، وفي اللقاء الثاني خسر امام الاتحاد السعودي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، ولعل أكبر انجازات سنجل للآن بالبطولة العربية للأندية وصوله للنقطة الـ17 خلال الشوط الثاني في لقائه أمام نادي اتحاد جدة السعودي.

وتبقى لنادي سنجل الذي ينافس في المجموعة الثانية لقاء أخير امام نادي المجمع البترولي الجزائري وسيقام يوم غد، ويبقى أكبر حلم للجماهير الفلسطينية أن يستطيع نادي سنجل ليس تحقيق الفوز، ولكن الفوز في شوط واحد باعتباره انجازا، بعد الفشل في تحقيق ذلك هذه الدورة، وفي الدورة السابقة أيضا التي شارك فيها سنجل لم ينجح خلالها كذلك في تحقيق أي انتصار بأي شوط.