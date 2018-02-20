تفاصيل جديدة في قضايا فساد النخبة الإسرائيلية الحاكمة

القدس- وطن للأنباء: نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في أجهزة إنفاذ سلطة القانون، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، لم تبلغ جهاز الشرطة عن العرض الذي أشركتها فيه القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، حول تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا ما التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو، ومن المتوقع أن تقدم حيوت إفادتها للشرطة بهذا الشأن في الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرستل أكدت خلال إفادتها للمحققين في وحدة الشرطة لمكافحة الفساد (لاهف 443) أنها تلقت عرض من المستشار الإعلامي إيلي كمير، وأنها رفضت العرض الذي تضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة إذا التزمت بإغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة ساره نتنياهو.

ولم يتضح لماذا لم تقم غرستل بإبلاغ الشرطة أو المستشار القضائي للحكومة عن العرض، وابت من المؤكد أن هذه المعلومات متوفرة لدى الشرطة.

وكشفت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم، أن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأمين سره، مشتبه بأنه طلب من كمير تقديم العرض للقاضية غرستل مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو. وأجابه الأخير بأنه لا يعتقد أن القاضية يمكن أن تقبل بأي عرض مماثل، ولكن حيفتس حثه على نقل كلماته للقاضية كما هي. والتقى غرستل في ذلك اليوم، ونقل لها عن عرض حيفتس الذي رفضته القاضية.

ووصلت الشرطة إلى مراحل متقدمة للتوصل إلى صفقة شاهد ملك في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" – "واللا")، مع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، والذي عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين في "بيزك".

كما تجدر الإشارة إلى اعتقال اثنين من المقربين جدا لنتنياهو، الأحد الماضي، بشبهة التورط في القضية، الأول هو المتحدث باسم رئيس الحكومة نير حيفتس، والثاني شلومو فيلبر الذي أشغل أيضا منصب المدير العام لوزارة الاتصال التي يشغلها نتنياهو.

ويشتبه بأن حيفتس وفيلبر تلقيا الرشوة وعرقلا الإجراءات القضائية. وكان قد اعتقل مالك شركة "بيزك" ألوفيتش، بشبهة تقديم الرشوة.

ومددت المحكمة اعتقال كل من حيفتس وفيلبر وألوفيتش حتى يوم الخميس. وقالت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، رونيت كاتس، إن الشبهات ضدهم "تبدو معقولة ومسنودة، وتشير إلى تقدم في التحقيق في قضية بيزك – واللا".

كما مددت المحكمة، اليوم، اعتقال المستشار الإستراتيجي الذي عمل مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول أوليفيتش، لمدة ستة أيام على ذمة التحقيق.

"عرب 48"