انقاذ طفلة سقطت في بئر مهجور في قلقيلية

قلقيلية- وطن للأنباء: تمكنت طواقم الدفاع المدني في محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، من انقاذ طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات من داخل بئر مهجور في قرية صير شرق قلقيلية.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان مركز دفاع مدني عزون تلقى بلاغ عن الحادث وعلى الفور تحرك الى المكان حيث تم اخراج الطفلة من البئر الذي يبلغ عمقه 4 امتار بمساعدة المواطنين وتم تسليمها لطواقم إسعاف الهلال الاحمر لنقلها الى المستشفى وتلقي العلاج اللازم والتأكد من سلامتها.