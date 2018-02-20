مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على مدخل بيتا جنوب نابلس

نابلس- وطن للأنباء: هاجم مستوطنون مساء اليوم الثلاثاء مركبات المواطنين قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مراسلتنا أن أكثر من 20 مستوطناً يتواجدون على مدخل بيتا، ويقومون برشق مركبات المواطنين التي تمر في الطريق بالحجارة .

وبينت أن مكبرات صوت المساجد في بلدة بيتا تطالب المواطنين بالتصدي للمستوطنين، وأن مئات الشبان يتجمعون قرب الحسبة ويغلقون الشارع الرئيسي بالحجارة والاطارات المشتعلة .