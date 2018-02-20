ملادينوف: المستوطنات عقبة أمام التسوية وإسرائيل مستمرة بهدم البيوت الفلسطينيين

القدس- وطن للأنباء: أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاد ملادينوف رفض بناء الاحتلال الإسرائيلي لبؤر استيطانية جديدة، مشيراً إلى أنه يخالف قرارات الأمم المتحدة وهذه عقبة أمام عملية التسوية.

وخلال جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الثلاثاء، قال ملادينوف: "إن أي فشل لعملية تسوية له عواقب وخيمة، وأن المجتمع الدولي يُصر على حل الدولتين".

ودعا ملادينوف إسرائيل للتراجع عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين بالهدم والاستيطان، لافتاً إلى أن الاحتلال لديه خطط بناء مستوطنات، ومطالباً المجتمع الدولي بضرورة الاستمرار والعمل على وقف الاستيطان، ،

وقال منسق الأمم المتحدة إن "الشعب الفلسطيني يعاني جراء العنف الإسرائيلي، وأنه يتم قتل الأطفال بالقرب من حدود غزة والضفة الغربية"، داعياً إلى عدم تقويض الدعم لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأكد المسؤول الأممي خلال كلمته، أن الوضع الاقتصادي والإنساني في غزة غير طبيعي، وهناك افتقار لكافة الخدمات الأساسية، وسيترتب عليه تبعات كثيرة، "ووجهنا نداء لوقف حالة التدهور في غزة".