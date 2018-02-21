الديمقراطية: مبادرة الرئيس عباس للتسوية لم تعرض داخل منظمة التحرير

رام الله- وطن للأنباء: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، إن ما قدمه الرئيس محمود عباس في كلمته على اعتبارها "مبادرة فلسطينية"، لم تُناقش في أطر منظمة التحرير، موضحة أنها لم تطلع على تلك المبادرة أو مناقشتها أو اقرارها لا في المجلس المركزي ولا في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وذكرت الديمقراطية في بيان صحفي صادر عنها، أن هذه المبادرة تتناقض في بنودها مع قرارات المجلس المركزي في دورتيه في 5/3/2015 وفي 15/1 2018، مضيفة: "المبادرة التي تدعو لمؤتمر على غرار مؤتمري "أنابوليس" و"باريس"، هي مبادرة معلقة في الهواء، ومراوحة في المكان ودوران في الحلقة المفرغة".

وشددت على أنها تستعيد القديم الفاشل الذي تم اختباره لمدة ربع قرن من المفاوضات العبثية، وتستعيد اتفاق أوسلو الذي أعلن المجلس المركزي وفاته، ودعا الى فك الارتباط به، متابعة: "الخروج من مأزق أوسلو الذي أدى إلى ولادة سلطة بلا سلطة، وإلى تحويل الاحتلال إلى احتلال بلا كلفة، وتحويل مؤسساتها إلى موظفين لدى الاحتلال، على حد قول عباس في كلمته في مجلس الأمن، هو في الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورتيه السابقتين".

وكان الرئيس عباس أعلن عن خطة للتسوية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تتضمن مؤتمر دولي وتطبيق المبادرة العربية ووقف الخطوات الأحادية وحل عادل لقضية اللاجئين والقدس عاصمة لفلسطين مفتوحة لكل الأديان.