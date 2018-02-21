"مدير الاتصالات الاسرائيلية" السابق يبدأ بإدلاء أكبر شهادات الفساد ضد نتنياهو

القدس- وطن للأنباء: من المقرر أن يُدلي شلومو فليبر المدير العام لوزارة الاتصالات الذي أقيل مؤخرًا من منصبه، بالإدلاء بشهادته في قضية بيزك المعروفة إعلاميًا باسم الملف 4000.

وبحسب القناة العبرية السابعة وموقع صحيفة معاريف، فإن فليبر سوف ينقل جميع المعلومات التي بحوزته للشرطة فيما يتعلق بالقضية التي يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيها.

ووقّع فليبر صباح اليوم الأربعاء، اتفاقًا رسميًا مع الشرطة ليصبح "شاهد ملك" في القضية التي قد تستغرق شهادته عدة أيام.

ومن المتوقع أن يؤكد فليبر الشبهات ضد نتنياهو بإصدار الأوامر له بمنح فوائد خاصة لصالح شركة بيزك مقابل أن يقوم شاؤول ألوفيتش مالك الشركة وصاحب موقع واللا العبري بتقديم تغطية إعلامية مهمة ومساندة لنتنياهو وعائلته.

ووفقًا لموقع صحيفة معاريف، فإن فليبر يملك الكثير من المعلومات المهمة، وأنه سيقدمها في سبيل أن لا يقضي عقوبة كبيرة في السجن.

"ترجمة القدس"