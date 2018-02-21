حمدان: السلطة انتهت سياسياً ونستعد لما بعد الرئيس عباس

غزة- وطن للأنباء: قال مسؤول العلاقات الدولية لحركة حماس أسامة حمدان، اليوم الأربعاء، إن "الجانب المصري وعد بإرسال وفد أمني قريباً إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة".

وأضاف حمدان خلال تصريحات صحفية إن "حماس تستعد لمرحلة ما بعد الرئيس عباس، ودحلان لم يكن ولن يكون خيارا من خياراتنا".

وأكد "لدينا ثلاث أوراق قوة يجب أن لا نغفل عنها (المقاومة، و طبيعة القضية التى لا يسهل انهاؤها، والبيئة الإقليمية المتحركة"، مضيفاً "حركة فتح لا تعاني مما نعانيه في غزة، ولكن فتح في مأزق فشل التسوية وسقوط وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني وأظن أن الرئيس عباس انتهى سياسيا" وفق تصريحاته.

وأشار حمدان "أن ما قاله صائب عريقات يعبر عن أزمة السلطة وفريق التفاوض والتنسيق الأمني، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس يؤكد ذلك، ولكن المشكلة هي عجز هذا الفريق عن القيام بما هو صحيح".

وأردف مسؤول العلاقات الدولية لحركة حماس "مصر مستمرة في دعم مسار المصالح وتم الاتفاق على البدء في إجراءات إدخال البضائع عبر معبر رفح وأبلغنا الجانب المصري إن مسار التسوية مرفوض، وهم أكدوا أنهم غير مستعدين للتنازل عن شبر من سيناء".

مضيفاً أن وفد حركة حماس في مصر برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ناقش ثلاثة محاور رئيسية، الأولى قضية المصالحة وما آلت إليه، والثانية تتعلق بالتسوية السياسية وما عرف بصفقة القرن، والثالثة التهديدات بعدوان جديد على قطاع غزة.