مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى

القدس- وطن للأنباء: واصلت منذ ساعات صباح الأربعاء، مجموعات المستوطنين عمليات الاقتحام اليوميّة لساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وجرى فتح "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال، من قبل جنود شرطة الاحتلال الذين أمنّوا دخول مجموعة من المستوطنين لساحات المسجد الأقصى.

ومن المرجح ارتفاع عدد المقتحمين للمسجد الأقصى هذا اليوم، حيث أن شرطة الاحتلال تسمح بفترة اقتحامات ثانية "المسائية" وتبدأ بعد صلاة الظهر بساعة، عادةً.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في أعداد مقتحمي المسجد الأقصى من المستوطنين والعناصر الاسرائيلية الأمنية، و"طلاب الهيكل"، حيث تم الاقتحام من قبل 380 مستوطنًا.