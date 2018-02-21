أيمن عودة: التحالف المباشر بين السعودية واليمين الإسرائيلي مشين

رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أيمن عودة يقول إن التحالف المباشر بين السعودية واليمين الإسرائيلي مدان ومشين، معتبراً أن المملكة تريد لنتنياهو ولليمين الإسرائيلي أن يستمرا وأن تتعزّز قوّتهما.

وطن للأنباء: قال عودة في مقابلة على قناة الميادين، إن "هناك تحالفاً مباشراً بين السعودية واليمين الإسرائيلي"، معتبراً أن هذا التحالف "مدانٌ ومشين".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس قال "لا" للملك السعودي ولولي عهده"، وأكد أن السعودية تريد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولليمين الإسرائيلي أن يستمرا وأن تتعزز قوّتهما.

ورأى أن نتنياهو سيكون في الفترة القادمة أضعف وأخطر، لافتاً إلى أن أيّ تعثّر لنتنياهو سيصيب اليمين الإسرائيلي والحركة الاستيطانية.

عودة حذّر من أن رئيس الحكومة الإسرائيلي سيحاول تمرير قانون القومية خلال الأسبوعين المقبلين.

ورفض عودة كل سلام وتطبيع مع "إسرائيل" قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وعن الدور الأميركي، قال عودة إن المخابرات الأميركية اعتمدت على الاحتلال الإسرائيلي من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وتابع "لا أحد يعلم ما الذي يريده المهووس ترامب".

وشدّد عودة على أنه لا يمكن الاعتماد إلاّ على نضال الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "نضاله أقصر الطرق لنيل الحقوق".