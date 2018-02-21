استخبارات الاحتلال احبطت تفجير طائرة إماراتية

وطن للأنباء: قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200"، تمكنت من إحباط عملية خطط لها "داعش" العام الماضي، لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد الإماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستخبارات، سمحت بنشر بعض من المعلومات حول القضية، موضحة أنه كان من المفترض أن تنفجر الطائرة فوق الأراضي الأسترالية.

وورد في بيان صادر عن الوحدة أنها "قدمت معلومات استخباراتية حصرية منعت الهجوم، وتمكنت بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من تمرير المعلومات إلى السلطات الأمنية المحلية التي ساعدت في اعتقال المشبوهين".

المصدر: يديعوت أحرنوت