واشنطن تتوسط لحل النزاع بين لبنان والاحتلال

رام الله - وطن للأنباء: التقى دبلوماسي أمريكي كبير مع مسؤولين لبنانيين اليوم الأربعاء، في بيروت في إطار دبلوماسية مكوكية أمريكية لحل النزاع بين الاحتلال ولبنان، على جدار حدودي، والتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة بحرية متنازع عليها.

وزاد التوتر بين لبنان والاحتلال بسبب بناء إسرائيل لجدار حدودي وبدء استكشاف لبنان للنفط والغاز في البحر.

ووقعت حكومة لبنان هذا الشهر أول اتفاقات لها مع "كونسورتيوم" يضم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية للتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقتين إحداهما منطقة (الامتياز 9)، التي تقول إسرائيل إنها تضم مياهاً تابعة لها.

ويتنقل القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، ذهاباً وإياباً بين إسرائيل ولبنان في محاولة لحل النزاعات.

والتقى ساترفيلد، اليوم، في بيروت رئيس الوزراء سعد الحريري، ووزير الخارجية جبران باسيل، وقائد الجيش جوزيف عون.

وعقد ساترفيلد، اجتماعات يوم الجمعة الماضي، مع مسؤولين لبنانيين أكد بعدها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، رفض لبنان مقترحات أمريكية لحل النزاع البحري.

وكان ذلك إشارةً على ما يبدو إلى خط ترسيم للحدود البحرية اقترحه الدبلوماسي الأمريكي فريدريك هوف، في 2012، ويتضمن حصول لبنان على نحو ثلثي مساحة مثلث مائي متنازع عليه مساحته نحو 860 كيلومتراً مربعاً ومنح نحو الثلث لإسرائيل.

وقال مصدر كبير في الحكومة اللبنانية، إن جعبة ساترفيلد خلت من أي خطط جديدة، وأن المحادثات لا تزال تدور حول خط هوف.

وقال مصدر في وزارة الخارجية، إنه ناقش مسألة المنطقة محل النزاع وكيفية حفاظ لبنان على حقوقه وعدم تأثر عمليات الاستكشاف والتنقيب.

رويترز

وغادر ساترفيلد لبنان دون الإدلاء بأي تصريحات.

وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان، أن ساترفيلد "يواصل الحوار" حول قضايا إقليمية ومساعدة لبنان على تنمية موارده بالاتفاق مع جيرانه.