أملاح الضفة الغربية تطلق سلسلة منتجاتها الجديدة من دبي

رام الله - وطن للأنباء: أطلقت شركة أملاح الضفة الغربية منتجاتها الجديدة SALZ من معرض Gulf Food Trade show في دبي للأسواق المحلية والدولية، بحضور مديرها العام م. حسام الحلاق وم. منذر المحمود مدير التسويق وتطوير الأعمال في الشركة.

حيث تشارك الشركة بجناح مميز في المعرض يتضمن منتجاتها من ملح الطعام الفلسطيني بتغليفه الفريد العالي الجودة بمواصفات عالمية وبأحجام وأشكال مختلفة من الملح الطبيعي الصافي و/أو المخلوط بنكهات عديدة أهمها المذهب المغسول بمياه الذهب عيار 24 والمعبأة بعبوة زجاجية نقية ومغلف بمطحنة مصنعة خصيصاً للشركة تحافظ على جودة المنتج وصحيته.

هذا وأكد منذر المحمود أهمية المعرض كونه أكبر فعالية للأغذية في العالم ويعد فرصة لطرح آلاف المنتجات الجديدة ذات الجودة وبأفضل الأسعار، مضيفا أن شركة املاح الضفة الغربية تشارك ضمن الجناح الفلسطيني برئاسة مركز التجاري الفلسطيني، وأنها بين أكثر من خمسة آلاف عارض تعتبر من الشركات القليلة التي تصنع الملح وتصدره.

وأوضح مدى اقبال الجمهور والشركات على المنتجات الفلسطينية لاسيما الملح الفلسطيني، وأبدو اعجابهم بالتنوع والتغليف اضافة لمذاقاته المختلفة والمواد الطبيعية المكون منها والمستخرجة من البحر الميت مباشرة.

يذكر أن المصنع تأسس عام 1960 على مساحة 600 دونم وحتى تاريخه يقدم منتجاته للصناعات الغذائية المحلية ويشرع حاليا على نشر منتجاته الجديدة في الأسواق المحلية والخارجية.