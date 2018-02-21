اتلاف 100 كغم كعك غير صالح للاستهلاك الادمي في جنين

رام الله - وطن للأنباء: اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديرية الصحة اليوم في محافظة جنين 100 كغم كعك معجنات ومواد تصنيع غير صالحة للاسهلاك الادمي .

وافاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود معمل بالمحافظة وبداخله كمية من الكعك ومواد تصنع منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي، حيث تم التحفظ على المضبوطات وبحضور جهة الاختصاص مديرية الصحة تم معاينة وتدقيق وفحص الكمية وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لانتهاء تاريخها .

واشار البيان انه تقرر اتلاف الكمية على الفور واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .