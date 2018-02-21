مصر تقرر اغلاق معبر رفح

رام الله - وطن للأنباء: أفاد مصدر مسؤول في معبر رفح البري، أن السلطات المصرية أبلغتهم مساء اليوم بإغلاق معبر رفح البري أمام المسافرين في كلا الاتجاهين، دون إعطائهم مزيداً من التفاصيل.

وأوضح المصدر المسؤول ، أن الجانب المصري ابلغهم بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين أمام المسافرين، دون توضيح إمكانية إعادة فتحه صباح غدٍ أم لا.

الجدير ذكره، أن آلاف المواطنين ينتظرون السفر في كلا الاتجاهين بعد طول إغلاق المعبر.

وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لأربعة أيام بدءاً من اليوم الأربعاء، لسفر العالقين والحالات الإنسانية في الاتجاهين.

من جانبها أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة أن السلطات المصرية أبلغتها بإغلاق معبر رفح بشكل مفاجئ.

وأوضحت السفارة في بيان لها عن تشكيلها خلية أزمة برئاسة السفير دياب اللوح، لمتابعة سلامة المواطنين الفلسطينيين في الطريق الدولي، الممتد بين الإسماعيلية والعريش، وخصصت السفارة أرقام هواتف للطوارئ على مدار الـ24 ساعة للمواطنين العالقين.