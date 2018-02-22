"محدّث".. الاحتلال يعتقل 17 مواطنا من الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الخميس، 17 مواطنا حلال حملات دهم وتفتيش في محافظات الضفة الغربية.

بيت لحم:

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بيت لحم، واعتدت على آخر بالضرب.

وأفاد مصدر أمنى لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال اعتقلت وجيه زهير عواد (25 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه في منطقة "شارع الجبل"، وسط المدينة. كما اعتقلت شابا، واعتدت على آخر بالضرب، خلال مواجهات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

طولكرم:

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مخيم نور شمس وبلدة عنبتا، شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت هلال بلواني، ومجدي عليان، وأحمد أبو رعد من مخيم نور شمس، ومحمود الفحماوي من عنبتا، بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

جنين:

وفي مخيم جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: معاذ عبد اللطيف الفايد، ونعيم جمال زبيدي، ويحيى جمال عنتير، وخليل محمد الهندي، عقب دهم منازل ذويهم في المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على شقيقي المعتقل زبيدي: انطوان ومحمد، بطريقة وحشية.

القدس:

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من القدس المحتلة ، واقتادتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل الشقيقين وسام ومحمد أحمد المكحل من بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، الشاب لؤي سامي الرجبي أثناء تواجده في حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. بينما اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس، خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما، خلال انسحابها من مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.

سلفيت:

على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة دير استيا الواقعة شمال غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين خليل وثائر محمد خليل حكيم، وعطاف سعيد حسن القاضي، ويوسف محمد عايد القيسي.