الاحتلال يصادق على بناء 3000 وحدة استيطانية بالقدس

وطن للأنباء-وكالات: قالت فضائية "كان" العبرية، إن بلدية الاحتلال في مدينة القدس صادقت أمس الأربعاء على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خارج المنطقة المسماة منطقة "الخط الأخضر".

ووفق القناة العبرية، فإن البناء الاستيطاني الجديد سيكون في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "جيلو"، ومنطقة شارع الأنفاق.

تبلغ مساخة الأرض التي ستقام عليها الوحدات الاستيطانية الجديدة حوالي 280 دونما، ومعظمها أراضي ملكية خاصة.

من جهته قال نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، ورئيس لجنة التخطيط المحلية: "اليوم هو يوم تاريخي لمدينة القدس التي تنقصها الأراضي، صادقنا على آلاف الوحدات الاستيطانية في جيلو، وهذا يعني مزيد من الأزواج الشابة في المدينة، ومن أجل الاستمرار في تطوير القدس، ومنحها الدفعة الأكبر في السنوات الأخيرة".