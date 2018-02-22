اريحا: استشهاد الاسير ياسين السراديح جراء تعرضه للضرب

رام الله- وطن للأنباء: أكد نادي الأسير لـ"وطن للأنباء"، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت عائلة الاسير ياسين عمر السراديح (33 عاماً)، من أريحا، باستشهاده بعد اعتقاله فجر اليوم الخميس.

واضاف نادي الاسير ان السراديح ووفق بيان جيش الاحتلال استشهد بعد اصابته بتشنجات وتعرضه للاحتناق بالغاز، علما ان قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز خلال عملية اقتحام احد المنازل.

واوضح مدير نادي الاسير في اريحا عيد براهمة لـ"وطن للأنباء"، ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة اريحا فجر اليوم ( الساعة 2:30) حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

واضاف براهمة ان السراديح تعرض للضرب الشديد من جنود الاحتلال في اللحظات الاولى من الاعتقال، وبعد ذلك جرى اقتياده الى جهة مجهولة، قبل ان يبلغ الاحتلال الارتباط الفلسطيني صباح اليوم باستشهاده.

واوضح براهمة انه لا يوجد معلومات حول مكان تواجد السراديح ولم يتم تبليغنا عن مكان تواجده او امكانية تسليمه، نافيا ان يكون مريضا باي نوع من الامراض.

وقال شقيق ياسين، سليمان السراديح لوطن للانباء ان قوات الاحتلال اعتقلت ياسين من وسط البلد بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.

واضاف ان جنود الاحتلال ضربوا قنابل الغاز واعتقلوا ياسين وانهالوا عليه بالضرب، واقتادوه لجهة غير معلومة، قبل ان نتبلغ صباح اليوم باستشهاده.

واوضح سليمان ان شقيقه لا زال لدى قوات الاحتلال.

من جانبه قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع ان السراديح تعرض للإعدام بالضرب الشديد.

واوضح قراقع انه ستجرى للسراديح عمليتا تشريح، الأولى في أبو كبير بمشاركة ممثل عن السلطة، والثانية بعد تسلمه في المستشفيات الفلسطينية.

وقال قراقع إن 100% من الأسرى يتعرضون للضرب بعد اعتقالهم .. وتعرض السراديح للضرب بشكل مباشر على رأسه.