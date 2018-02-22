العفو الدولية: قوات الاحتلال تطلق النار على الفلسطينيين بهدف القتل

رام الله- وطن للأنباء: قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الاحتلال تعتقل الفلسطينيين دون محاكمات وتستخدم وسائل استجواب غير مشروعة وتشجع على إقامة "مستوطنات غير قانونية" في الضفة الغربية.

وأوضحت المنظمة، أن قوات الاحتلال "قتلت ما لا يقل عن 75 فلسطينيا العام الماضي منهم خمسة يحملون الجنسية الإسرائيلية وأن من بين من قتلهم الجيش أطفال لم يشكلوا أي خطر".

وأكدت أن الاحتلال استخدم القوة المفرطة وغير المعقولة والقاتلة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن "ما لا يقل عن 20 فلسطينيا قتلوا برصاص الجيش العام الماضي خلال التظاهرات".