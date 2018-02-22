ارتفاع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى213

رام الله- وطن للأنباء: أشار مدير مكتب "إعلام الأسرى" عبد الرحمن شديد، الى ان استشهاد الأسير ياسين السراديح على يد قوات الاحتلال فجر اليوم، يرفع عدد الشهداء في الحركة الأسيرة إلى 213 شهيداً وهي جريمة قتل جديدة بدم بارد، تضاف إلى سجل هذا الاحتلال الأسود الذي أصبح يمارس أبشع الجرائم بحق أرضنا وشعبنا وأسرانا دون رادع دولي أو قانوني" .

ووفق نادي الاسير، فإن استشهاد الاسرى يأتي كالتالي:

(75) اسير استشهد نتيجة القتل العمد

(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون نتيجة اطلاق النار عليهم مباشرة

(59) اسير استشهدوا نتيجة الاهمال الطبي

(72) نتيجة التعذيب

واستشهد الشاب السراديح (33عاما)، فجر اليوم في مدينة اريحا، بعد ساعات من اعتقاله وتعرضه للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال.