حملة "FBfightsPalestine#" لوطن: لن نتوقف عن خطواتنا حتى عودة "فيسبوك" عن محاربة المحتوى الفلسطيني

رام الله-وطن للأنباء: أثار رضوخ موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لضغوطات حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بشأن المحتوى الفلسطيني موجة غضب واسعة في أوساط مستخدمي الموقع الفلسطينيين، ما دفع عدداً من النشطاء لاطلاق حملة تغريد واسعة ضد سياسة فيسبوك، على وسم "FBfightsPalestine#" .

وقد وجدت حملة التغريد التي بدأت في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الأربعاء، تفاعلاً كبيراً من قبل المستخدمين بلغ نحو 51 مليوناً، فيما تجاوزت نسبة وصول الوسم العشرة ملايين .

وكانت حكومة الاحتلال عقدت سلسلة اجتماعات برئاسة ما تسمى وزيرة القضاء "أييلت شكيد" مع ممثلي "فيسبوك" وهددتهم بالملاحقة القانونية و حجب موقعهم في إسرائيل، إذا لم تستجب للطلب الإسرائيلي وتحذف حسابات لنشطاء فلسطينيين يحتجون على الاحتلال، وهو ما تم بالفعل.

ويقول منسق مركز "صدى سوشال" القائم على الحملة إياد الرفاعي، لوطن إننا" تفاجئنا من حجم التفاعل الكبير مع حملة "فيسبوك يحارب فلسطين"، وأنها ضمن سلسة فعاليات احتجاجية سيتم تنفيذها حتى عودة "فيسبوك" عن سياساته القمعية بحق المحتوى الفلسطيني، استجابة لمطالب حكومة الاحتلال".

وبين، أن النشطاء سيقومون بخطوات ميدانية، وأخرى على مستوى المؤسسات الحقوقية والدولية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير حول العالم، وفقاً لكيفية تعامل فيسبوك مع حملة التغريد .

ولفت، إلى أن من بين الخطوات الاحتجاجية التي سيتم الدعوة اليها، تعليق النشر على "فيسبوك"، ووقف الاعلانات الممولة عليه لمدة معينة، مستبعداً في الوقت ذاته الدعوة لمقاطعة "فيسبوك" بشكل كامل.

وطالب الرفاعي المستوى الرسمي الفلسطيني، ووزارة الاعلام بضرورة التدخل والضغط على إدارة "فيسبوك" لثنيها عن محاربة المحتوى الفلسطيني، وشرح الرواية الفلسطينية لها، كما تفعل حكومة الاحتلال. متسائلاً عن سبب تجاهل فيسبوك التحريض والعنف ضد الشعب الفلسطيني، في صفحات المستخدمين الإسرائيليين المستمرة على مدار الساعة .

يشار إلى أن فيسبوك في الوقت الذي يضيق فيه على المحتوى الفلسطيني،يتجاهل منشورات التحريض من "الإسرائيليين"، التي بلغت نسبتها منشور تحريضي كل 47 ثانية، وفقاً لعدد من الدراسات .

هذا وارتفعت في الفترة الأخيرة حملة "فيسبوك" ضد محتوى الصفحات المؤيدة للفلسطينيين والحسابات الشخصية التي تنشر صورا او كتابات تتعلق بالشهداء، حيث سجل قرابة 50 انتهاكا من "فيسبوك" عقب استشهاد أحمد جرار.