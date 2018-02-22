خاص بالفيديو| نمط حياة صحي وسليم.. " اركض للحرية " يعيد احياء هذه الرياضة في نابلس

نابلس-وطن للأنباء- آية الشلة: قطع فريق "اركض للحرية" شوطاً مهماً في تشجيع الكثيرين على اعتماد الرياضة كمحفز لسلوك نمط حياة صحي وسليم، ونجح في جذب المئات من الشبان والشابات بعد أقل من عام على تأسيسه في مدينة نابلس.

فقد استطاعت مؤسسة الفريق ولاء أبو شلبك، خلق تجانس واسع بين الأعضاء يقوم على أسس الروح الرياضية، وإعادة ثقافة المشي والركض للأجيال الجديدة.

البداية كانت عندما كتبت أبو شلبك منشوراً على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يفيد برغبتها في الركض كنوع من الرياضة في شوارع مدينة نابلس، لينضم إليها سبعة من أصدقائها، إلى أن تجاوز عدد أعضاء الفريق اليوم 300 عضو.

وقالت أبو شلبك لـ"وطن" إن" فريقها بات يضم جميع الفئات العمرية، وتحول الركض عند الكثير منهم لعادة يومية، وهو ما انعكس إيجاباً على صحة أعضاء الفريق". لافتةً إلى أن عائلات بأكملها باتت تشارك في فعاليات الفريق الرياضية.

وعن الأنشطة التي يقوم بها الفريق أضافت أبو شلبك" تنوعت الأنشطة بين الركض، وتنظيم مسارات لزيارة المناطق التاريخية للتعرف عليها، والقيام بالكثير من التمارين الرياضية".

وأضافت أن" الفريق ينظم نشاطاً اسبوعياً، في متنزه جمال عبد الناصر في نابلس لممارسة الأنشطة الرياضية المفيدة بهدف نشر الوعي الرياضي والاجتماعي وكسب اللياقة البدنية".

من جانبها تقول عضو الفريق نورة خليفة" المشاركة في أنشطة الفريق تعطيني نوعاً من النشاط الجسدي، وتغني عن النوادي الرياضية كما أنني أستطيع اصطحاب اطفالي معي ".