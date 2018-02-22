فيديو| "مركز قلنديا" بطلاً لدوري جوال الممتاز لكرة السلة

سلفيت-وطن للأنباء: توج فريق مركز قلنديا بلقب دوري جوال الممتاز لكرة السلة بعد فوزه على فريق ارثوذكسي بيت لحم بـ 85 نقطة مقابل 78 في المباراة الثالثة الحاسمة في نهائي الدوري الذي أقيم في صالة سلفيت، مساء اليوم الخميس.

ورغم البداية القوية من فريق ارثوذكسي بيت لحم، الذي استطاع انهاء الربع الأول بنتيجة 24 -20 نقطة، إلا أن فريق قلنديا استطاع قلب الموازين لينهي الشوط الأول والربع الثاني متقدما ب46-42 نقطة.

وواصل قلنديا عروضه القوية، وتألق لاعبه فيلاندو، الذي استطاع تسجيل أكثر من ثلاثية لينهي الفريق الربع الثالث متقدما بفارق نقطة واحدة عن الارثوذكسي ب66-65 نقطة.

ودخل الفريقان الربع الرابع والأخير بغرض حسم اللقاء، وشهد هذا الربع أداء كبيرا من الفريقين وتقاربا في النقاط، حيث تمكن "بيت لحم" من قلب النتيجة في بعض فترات هذا الربع، لكن قلنديا استطاع في آخر دقيقتين تسجيل عشر نقاط بينما سجل بيت لحم نقطتين، لينتهي اللقاء ب 58 نقطة لقلنديا مقابل 78 لبيت لحم، ويتوج قلنديا بلقب الدوري الممتاز، بعد تقديمه أداء قويا على مدار مباريات الدوري.