الاحتلال يمدد اعتقال الطفل ابراهيم ابو صدود

بيت لحم- وطن للأنباء: أجلت محكمة عوفر العسكرية اليوم الجمعة، محاكمة طفلاً من بيت لحم، ومددت اعتقاله.

وقالت مصادر محلية إن محكمة عوفر العسكرية مددت اعتقال الطفل الأسير ابراهيم أبو صدود تؤجل محاكمة الطفل الأسير إبراهيم ابو صدود من بيت لحم حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

يشار الى أن أبو صدود اعتقله الاحتلال على بوابة عوفر خلال مشاركته في وقفة تضامنية يوم الاربعاء الماضي مع الأسير منذر عميرة.

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة واعتقلت عدداً من المشاركين بينهم الصحفي محمد علوان -والذي جرى الافراج عنه بكفالة مالية لاحقاً- .