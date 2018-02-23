واشنطن ستفتتح سفارتها بالقدس في ذكرى النكبة

وطن للأنباء: كشف مسؤولان بإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن عملية نقل سفارة واشنطن لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس ستتم في مايو/ آيار المقبل، بالتزامن مع حلول الذكرى السبعين لقيام اسرائيل، اي في الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني.

ونقلت "أسوشيتيد برس" عن المسؤولين، اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، كونهما غير مخول لهما بالحديث للإعلام، أنه"تم إبلاغ الكونغرس بتلك الخطة الوشيكة (نقل السفارة) اليوم".

وأضاف المسؤولان أنّ "وزير الخارجية، ريكس تلريسون، وقّع على الخطة الأمنية للسفارة الجديدة أمس".

يشار أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أشار في وقت سابق أنه سيتم افتتاح السفارة في القدس نهاية 2019.

وأشاد وزير الاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس إسرائيل.

ولفتت وكالة “رويترز” إلى قول كاتس، اليوم الجمعة، إلى أن كاتس هنأ ترامب في تدوينة على “تويتر” أشاد فيها بقراره الخاص بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس دولة إسرائيل.

وقال كاتس: “لا توجد منحة أعظم من نقل السفارة إلى القدس″، مضيفا: “إنها خطوة صائبة جدا تستحق شكر صديقنا ترامب”.

ومن جهتها صرحت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي الخميس ان اقتراح خطة السلام بين اسرائيل والفلسطينيين اكتمل تقريبا.