رئيس بلدية بيتا لوطن: خسائر سوق الخضار المركزي لا تقل عن 2 مليون شيقل

رام الله - وطن للأنباء: تمكنت طواقم الدفاع المدني مساء اليوم من السيطرة على الحريق الكبير الذي اندلع في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا.

وقال رئيس البلدية فؤاد معالي لوطن للأنباء انه جرى السيطرة بالكامل على الحريق الذي نشب صباح اليوم في سوق الخضار المركزي.

واوضح معالي ان التقديرات الاولية للخسائر لا تقل عن 2 مليون شيقل.

واضاف معالي ان مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مفترق البلد القريب من سوق الخضار المركزي، حيث اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي، ليتفاجئ الشبان باندلاع النيران في صناديق الخضروات البلاستيكية، حيث منع الاحتلال الشبان من اطفاء الحريق ليمتد الحريق ويتسع.

واشار معالي الى ان الخسائر لا تقل عن 2 مليون شيقل، حيث انهارت محلات تجارية "بركسات"، واحترقت شاحنة كبيرة كانت بالمكان، ومركبة اخرى، اضافة الى البضائع الموجودة في المخازن بالكامل.