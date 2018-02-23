فلسطين تشارك بالبطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة في تونس

وطن للأنباء- وكالات: شاركت دولة فلسطين في البطولة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة, التي تجري في قصر القبة الرياضي بالمنزه في العاصمة تونس.

ومثل فلسطين في البطولة، فريق سنجل بطل الدوري الفلسطيني للكرة الطائرة، بكافة لاعبيه المحليين.

وقال رئيس الفريق رافي عصفور، لـ(وفا)، إن مشاركة دولة فلسطين في الدورة العربية للأندية البطلة للكرة الطائرة مميزة ومهمة, ولن تكون النتيجة في هذه الحالة مهمة بقدر أهمية المشاركة, مضيفا "أن فريقنا هو الوحيد الذي لم يشارك بنجوم يلعبون مع فرق أوروبية وعربية مختلفة, بما اكتسبوه من خبرة في المجال".

وتابع أن "المهم بالنسبة لنا في هذه المشاركة هو الاحتكاك مع الفرق العربية من أجل اكتساب الخبرة وتعميق العلاقات العربية العربية, حيث تحظى فلسطين بأهمية بالغة لدى الأخوة العرب, كما أن ضعف الإمكانات في نادينا كانت واضحة, إضافة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الرياضة الفلسطينية بكل صنوفها, لذلك وجودنا مهم لإثبات جدارتنا".

وبين عصفور أن الخبرة التي اكتسبها الفريق في هذه الدورة مهمة, فقد لعب بالإضافة إلى المباريات الرسمية في البطولة، مباريات ودية مع فرق عربية مختلفة مشاركة, ومع فرق محلية تونسية, لاكتساب مزيد من الخبرة.

يذكر أن البطولة تنتهي الأحد المقبل, وقد ودعها فريق سنجل من الدور الأول, التقى خلاله الريان القطري, والمجمع البترولي الجزائري.