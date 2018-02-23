الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية هذا العام مع ارتفاع الدولار

وطن للأنباء- وكالات: تراجعت أسعار الذهب واتجهت لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1837 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1328.74 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل هبوطا للجلسة الخامسة في ست جلسات.

ونزل المعدن الأصفر 2.40 دولار، أو 0.2 بالمئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1330.30 دولار للأوقية.

ونزلت الأسعار الفورية 1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر كانون.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية لتتجه إلى الانخفاض 0.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 995.80 دولار للأوقية لكنه انخفض 0.6 بالمئة خلال الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1046.60 دولار للأوقية.