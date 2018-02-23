فالفيردي: أصبح للنقاط أهمية أكبر

وطن للأنباء: يرى مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، أنه اعتباراً من الجولة المقبلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني "ستصبح للنقاط أهمية أكبر قليلاً، لأنه بعد كل مباراة فإن ما تبقى من البطولة سيكون أقل".

ولا يرى فالفيردي أن فريقه يمر حالياً بأي أزمة حيث قال: "خضنا فقط مباراتين متتاليتين في ملعبنا (ألافيس وخيتافي) كلفتانا الكثير لأنهما فريقان متكتلان جداً".

ولكنه ذكر أيضاً أن "البرسا" لعب خلال الشهر الماضي مباريات كان فيها "جيداً جداً"، مثل لقائي الكأس على ملعب كامب نو أمام إسبانيول في ربع النهائي وفالنسيا في نصف النهائي.

وقال المدرب: "أمام تشيلسي قدمنا مباراة كبيرة للغاية، كان أداؤنا استثنائياً مقارنة بالمستوى الذي ظهرت به المباراة، وفي إيبار كانت مباراة غير مريحة".

وبصفة عامة، يعتقد فالفيردي أن فريق برشلونة "في حالة جيدة"، ولكنه نبه أنه يمر بمرحلة "تصبح فيها المباريات أكثر حسماً من ذي قبل"، ولذلك فإن "النقاط أصبح لها أهمية أكبر قليلاً، حيث تتبقى في كل مرة مباراة أقل"، وهي حالياً 8 لقاءات على ملعب كامب نو و6 خارج الديار.

وفيما يخص فريق جيرونا، الذي يقدم أداء متميزاً ويحتل المرتبة الثامنة برصيد 34 نقطة رغم أنه صعد لدوري الأضواء هذا الموسم فقط، اعتبره المدرب الحصان الأسود في المسابقة هذا الموسم.

وقال إنه "فريق صاعد حديثاً، هذا هو أول ظهور له في دوري الدرجة الأولى، وهو يقدم موسماً رائعاً، هو فريق يتميز بالحماس والكثافة، وهو قريب جداً من المراكز الأوروبية".

ورغم أن جيرونا الذي يدربه بابلو ماتشين غير بعض الشئ في طريقة لعبه في مباراة الدور الأول معتمداً على الرقابة الفردية على ليونيل ميسي، والتي نفذها بابلو مافيو، فإن فالفيردي لا يعتقد أنه سيغير أشياء كثيرة في مباراة السبت.