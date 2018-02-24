الزهار: ردنا على نقل السفارة الأمريكية هو تفعيل المقاومة

غزة- وطن للأنباء: أكد محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن "نقل السفارة الامريكية الي أي جزء من فلسطين لا يلغي حقنا في فلسطين كل فلسطين".

وأوضح أن الرد على نقل السفارة الامريكية سيكون بتفعيل المقاومة في جميع أرجاء فلسطين.

وشدد على أن تبات المقاومة الفلسطينية وتطويرها في غزة والضفة عامل رادع اساسي في وجه "صفقة القرن".

وقال الزهار، :"لا يمكن لفصائل المقاومة الفلسطينية أن تقبل بفكرة تسليم سلاحها.. فسلاح المقاومة شرعي ومقدس ووجد للدفاع عن حقوق شعبنا ومقدساتنا".

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الزهار إن محادثات القاهرة المستمرة منذ أيام لم تتوصل الي أي اتفاق "مثمر" مع السلطة.

وقال الزهار في تصريحات متلفزة، أمس الجمعة : "حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي شيء يقول أن هناك اتفاق مصالحة "مثمر" مع السلطة في القاهرة.

وشدد الزهار على أن حركته تسعي خلال محادثاتها مع المخابرات المصرية في القاهرة الي تحسين الاوضاع المعيشية في قطاع غزة.

ووصلت ثلاثة وفود من حركة حماس على عدة مراحل الي القاهرة لتنظم مجتمعة برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية لبحث قضايا مختلفة بما فيها المصالحة وتخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وفيما يتعلق