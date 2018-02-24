شؤون الاسرى تقدم التماساً لتسليم جثمان الشهيد السراديح

رام الله- وطن للأنباء: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن محامي الهيئة قدوا التماسا لنيابة الاحتلال العسكرية، لتسليم جثمان الشهيد ياسين السراديح، الذي استشهد الخميس المنصرم.

وأوضح قراقع في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه في حال مماطلة الاحتلال بالرد على الالتماس، سيتم تقديم آخر للمحكمة العليا.

وكانت هيئة الأسرى أعلنت أمس الجمعة، على لسان الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح جثمان الشهيد السراديح (33 عاما)، أن الاخير اعدم برصاصة أسفل البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مسافة صفر.

وأظهرت عملية التشريح أيضا حدوث كسور في منطقة الحوض، كذلك وجود آثار لكدمات ورضوض في منطقة الرأس والصدر والرقبة والأكتاف.