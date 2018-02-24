غداً.. وفد أمني مصري إلى غزة لمتابعة اتفاق المصالحة

غزة- وطن للأنباء: من المقرر ان يتوجه الوفد الامني المصري الى قطاع غزة يوم غد الاحد لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة.

وقال مفوض العلاقات الوطنية في حركة فتح عضو اللجنة المركزية عزام الاحمد في تصريحات صحفية، ان الجانب المصري ابلغه بذلك اليوم.

وأكد الاحمد تصميم الرئيس محمود عباس والقيادة على المضي قدما نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة مهما كان البطء والعراقيل من قبل حركة حماس.

وكان الاحمد اجرى مؤخراً زيارة الى القاهرة بحث خلالها مع الوزير عباس كامل مسير جهاز المخابرات المصرية سبل دفع المصالحة وتذليل العقبات امام تحقيقها.