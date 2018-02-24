الحساينة يعلن انطلاق مجلس فض المنازعات في المشاريع الهندسية

وطن للأنباء: أعلن وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، اليوم السبت، عن انطلاق مجلس فض المنازعات في المشاريع الهندسية وهو الأول من نوعه في فلسطين.

وأعلن الحساينة خلال حفل الانطلاق عن تقديم قانون اتحاد المقاولين لمجلس الوزراء والذي أقر بالقراءة الأولى بانتظار القراءة الثانية.

وقال: "إن فكرة مجلس فض المنازعات في المشاريع الهندسية هي فكرة هامة وكبيرة، واننا بالوزارة ندعم تشكيل مجلس فض المنازعات بما يخدم المصلحة العامة وانهاء الخلافات في المشاريع الهندسية".

وجدد الوزير التأكيد على قدرات شركتنا في قطاع الإنشاءات وأنها اثبت قدراتها على تنفيذ المشاريع الهندسية وستكون الوزارة الداعم لهذا المجلس للأهمية الكبيرة لهذا المجلس في حل المنازعات في المشاريع الهندسية

وثمن الحساينة جهود شركات المقاولات وقطاع الانشاءات ودوره الحيوي والهام في اقتصادنا الفلسطيني.