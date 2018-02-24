لا بحر في غزة صيفًا

رام الله- وطن للأنباء: مع اقتراب فصل الصيف هذا العام، لن يستقبل شاطئ بحر غزة بصدر رحب اهل القطاع المحمّلين بمشاكلهم ونكباتهم، بل برائحة نتنة ولون اسود غطى نسبة كبيرة من مياهه بفعل المياه العادمة. ازمة يعانيها المصطافون منذ 6سنوات، تتعمق مع اشتداد ازمة الكهرباء والوقود.

مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة منذر شبلاق تحدث لـ"وطن للأنباء" عن اشتداد الازمة، "مشكلة الكهرباء والسولار جعلت امر معالجة مياه الصرف الصحي التي تضخ الى البحر مستحيلة او صعبة، فنحن نضخ مجاري غير معالجة للبحر لان لا كهرباء لدينا".

ويتابع حديثه، "نحن سعينا مع المؤسسات الصديقة، و طلبنا تمديد فترة السولار التي توقفت الشهر الماضي، وجاءت الموافقة من القطريين والاماراتيين باضافة كمية سولار جديدة للصحة والمياه، ولكن حتى الكمية الاضافية هذه لن تكفي ان نعالج مياه صرف صحي وتصبح امنة، الوضع لم ولن يتغير حتى بوجود السولار".

ويضيف شبلاق، "الحل ان يكون لدينا طاقة 24 ساعة على امتداد 7 ايام، تتناوب بين كهرباء الشركة والمولد، الذي يصل اليوم من شركة الكهرباء 6- 4 ساعات، من غير المسموح تشغيل المولدات اكثر من 8 ساعات، فالبكتيريا التي نحاول الحصول عليها ونكاثرها تموت لايكتمل نموها، بالتالي الازمة قائمة، وتنتهي في حال واحدة وهي انشاء 3 محطات التي هي قيد الانشاء اصلا في المنطقة الشرقية لقطاع غزة، سينتهي العمل بها وتكون جاهزة في عام 2019، ازمة غزة لن تنتهي الا ان وصلت الكهرباء 12 ساعة او محطات المعالجة الجديدة بدأت عملها، وهذها اسهل حل".

وتتكرر دعوات الجهات الرسمية للغزيين والمصطافين بعدم السباحة في البحر صيفًا، يقول شبلاق في هذا الصدد: "قلة الامطار هذا الموسم ، ودرجات الحرارة في الصيف مرتفعة فالتلوث يكون مركّزًا، لايجوز لاحد ان يسبح في بحر غزة، لانه غير امن للسباحة، هنالك 13 نقطة ضخ مياه صرف صحي تلوث اكثر من 72 % من مياه البحر".

وتابع: "مع بداية الشهر القادم، سنعمل كما اعتدنا كل عام على توعية الاهالي بعدم السباحة في البحر لتلوث مياهه الكبير، فهناك اشخاص مناعتهم ضعيفة ومهددين بالامراض اكثر من غيرهم، الامر الذي يجعلهم فرصة للامراض.

ويقول: " من الصعب علينا ان نضع او نوفر دورية شرطية على كل كم من الساحل الذي يصل طوله قرابة 45كم، يكون هناك يافطات توضيحية، لكن للاسف معظم الناس لا يستجيبون، خاصة الاطفال فغالبية الغزيون مكبوتون ويعانون ليس امامهم الا الشاطئ يفرغون فيه كبتهم".

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة الصرف الصحي في بلدية غزة أنه تم تمديد (450) مترا من خطوط وشبكات الصرف الصحي خلال شهر كانون ثاني / يناير الماضي، كخطوة لتخفيف التلوث.

فقد عالجت خلال الفترة نفسها نحو ( 2200) إشارة طفح صرف صحي في مناطق مختلفة من المدينة،.

وبينت أنه تم تنفيذ (128) عملية صيانة لخطوط ومناهل الصرف الصحي والتعامل مع (130) شكوى وردت من المواطنين، موضحاً أن تركيب شبكات صرف صحي في بعض المناطق العمرانية الجديدة يتم وفقاً لأولوية التسجيل وتوفر مشاريع جديدة من مؤسسات محلية ودولية .

تلوث شواطئ غزة كانت "وطن" نشرت تقريرا حول هذه الازمة المستمرة والمتفاقمة، وجالت شواطئ القطاع ، لمشاهدته اضغط هنا