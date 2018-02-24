شرط احتلالي جديد على اهالي غزة للسفر .. عدم العودة قبل سنة

تكتب عميرة هس في "هآرتس"

في 24 كانون الثاني الماضي، وصلت هديل (17 سنة) وإخوتها الثلاثة القاصرين إلى حاجز إيرز. قبل يوم من ذلك، حصلوا، أخيرا، على الموافقة الإسرائيلية على خروجهم من القطاع باتجاه جسر اللنبي. لم تسمح إسرائيل لشقيقهم البكر بمرافقتهم في سفرهم لزيارة والدهم الذي يعيش في السويد، وأخذت هديل على نفسها دور البالغ المسؤول. عند حاجز إيرز استقبلهم حسام، ممثل مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، وطلب منهم التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم العودة إلى بيتهم في القطاع لمدة سنة. وتم التوضيح للأخت الكبيرة، أن التوقيع هو شرط لخروجهم. وبدون أي خيار قامت هديل بالتوقيع باسم الجميع، رغم أنها ليست الوصية عليهم، ناهيك عن كونها هي أيضا قاصر.

لم يكن بمقدور هديل التصور بأن التوقيع على التعهد سيؤدي إلى التشديد في تعليمات ضابط الارتباط والتنسيق الإسرائيلي في اللجنة المدنية الفلسطينية، ومحاولة اللجنة الفلسطينية رفض التعليمات. هذه الحادثة الخاصة، تسلط الضوء على مشكلة أساسية تتعلق بمكانة اللجنة المدنية الفلسطينية، التي تتلخص مهمتها في الوساطة المتمثلة في تسلم طلبات الخروج من السكان الفلسطينيين في القطاع ونقلها إلى الجانب الإسرائيلي للمصادقة عليها أو رفضها. السؤال الذي يطرح نفسه، وليس للمرة الأولى، هو: ما هي الحدود بين التنسيق الضروري في الشؤون المدنية المتعلقة بالسكان الفلسطينيين، وبين تعاون ممثلي السلطة الفلسطينية مع الأوامر الإسرائيلية التي تمس بالحقوق الأساسية للفلسطينيين.

تعهد غير قانوني

إن إجبار قاصرين على توقيع تعهد له مثل هذا الأثر بعيد المدى، ليس قانونيا، كما يحددون في منظمة "غيشاه" (وصول) - المركز من اجل حرية الحركة، والذي بفضل تدخله حصلت هديل وإخوتها على تصاريح الخروج. وقد كتبت محامية الجمعية، أسنات كوهين لايفشيتس، رسالة بهذه الروح إلى النقيب نداف غلاس، المستشار القانوني لمكتب التنسيق والارتباط في قطاع غزة. وجاء في رسالتها: "هذه ليست المرة الأولى التي يجبر فيها ممثلو مكتب التنسيق والارتباط قاصرين على التوقيع على نموذج التعهد المشكوك بشرعيته أيضا، حتى عندما يتم إجبار بالغين على توقيعه. وكم بالحري عندما يدور الحديث عن قاصرين يتواجدون لوحدهم، ويُجبرون على توقيع النموذج دون موافقة وتوقيع من الوالدين". وأضافت كوهين لايفشيتس: "من نافل القول إن القاصر غير مؤهل للتعهد بأمر جوهري ومصيري مثل عدم العودة إلى بيته وعائلته الموجودة في قطاع غزة طوال سنة، وحسب القانون يجب عدم إجبار القاصر على التوقيع على نموذج له أهمية قانونية دون موافقة ممثله".

في 7 شباط رد النقيب غلاس على كوهين بأن تعهد القاصرين الأربعة لاغ فعليا. وأوضح أنه في المستقبل، ستهتم كل الجهات بأن يتم توقيع نموذج التعهد بعدم العودة إلى قطاع غزة لمدة سنة من قبل الوالدين أو الوصي على القاصر. كما كتب أيضا أنه "من اجل ضمان نظام سليم بهذا الشأن بالتحديد، وفي موضوع التوقيع على التعهد بشكل عام، تقرر التشديد على أن يتم نقل طلبات سكان القطاع، سواء البالغين أو القاصرين، للدخول إلى إسرائيل من اجل السفر إلى الخارج والمكوث هناك لفترة طويلة، من اللجنة المدنية، مرفقة منذ البداية بنموذج التعهد الموقع بشكل قانوني. وإذا تم تقديم الطلبات بدون نموذج موقع كما هو مطلوب سيتم رفضها. وقد تم إبلاغ اللجنة المدنية بذلك".

منذ عام 1997 تمنع إسرائيل سكان قطاع غزة من السفر إلى الخارج عن طريق جسر اللنبي، بدون تصاريح خاصة والتي تعطى بالقطارة. وسيكون المنع الجديد جزء من سلسلة قيود الحركة التي حددتها إسرائيل والتي تم تشديدها بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، وأدت إلى الفصل التدريجي لسكان القطاع عن الضفة الغربية. طالما كان معبر رفح على حدود مصر، يعمل بشكل منتظم، بهذه الدرجة أو تلك، كما كان الحال في 1997، طالما كان هذا القيد على حرية الحركة محتملا. ولكن في سنوات الألفين، وخاصة منذ سيطرة حماس على أجهزة الأمن في القطاع في 2007، تم إغلاق المعبر لفترات طويلة. وازداد الوضع سوء بعد إسقاط حكومة الإخوان المسلمين في مصر في تموز 2013. واليوم يفتح المعبر لأيام معدودة في السنة.

في المقابل، منذ العام 2007، منعت حكومة إيهود أولمرت، بصورة شاملة، خروج الفلسطينيين من حاجز إيرز، باستثناء الحالات الإنسانية الطارئة (المرض، وفاة في العائلة، زواج أحد الأقارب من الدرجة الأولى)، لكن هذه القيود ضعفت مع مرور الوقت، وإن كان لا يزال يسمح لعدة آلاف فقط، من بين مليوني مواطن يقيمون في القطاع، بالخروج من حاجز إيرز. في شباط 2016 تقرر السماح لسكان القطاع بالسفر إلى الخارج عبر جسر اللنبي، ولكن بشرط التعهد بعدم العودة لمدة سنة. هذا الشرط لم يزعج الأشخاص الذين استهدفهم هذا التغيير منذ البداية: الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج و"علقوا" في القطاع بعد زيارتهم له، أو ينوون البقاء في الخارج لفترة طويلة من اجل الدراسة والعمل. وقال مصدر فلسطيني للصحيفة إنه تم التوصل إلى هذا الترتيب حسب تفاهمات بين اللجنة المدنية الفلسطينية وبين السلطات الإسرائيلية. وكان يفترض بالحالات الطبية والأكاديمية التي تخرج لفترات قصيرة وتسافر إلى مناسبات عائلية، أن تكون معفية من التوقيع على تعهد كهذا.

مع ذلك، لم يحرصوا في اللجنة المدنية على ضمان توقيع مقدمي الطلبات على التعهد بعدم العودة لمدة سنة، ولهذا يطلب من المغادرين التوقيع على التعهد في إيرز أو في جسر اللنبي، أو حتى في الحافلة التي تنقلهم بصورة منظمة إلى جسر اللنبي (المسافرون إلى الخارج يمنعون من التوقف ولو لعدة ساعات في جيوب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية)، ومن يرفضون التوقيع يطالبون بالعودة على أعقابهم. في أعقاب حادثة هديل وإخوتها كتب ممثلو اللجنة المدنية لـ “غيشاه” بأن مكتب الارتباط والتنسيق زاد الضغط عليهم، ويطلب إرفاق التعهد الموقع بطلبات الخروج. ويرفض مكتب الارتباط والتنسيق معالجة الطلبات التي تصل بدون النموذج الموقع، وموظفو اللجنة الفلسطينية يواصلون رفض طلب التوقيع من الفلسطينيين.

ويستدل من محادثات مع أشخاص يتوجهون لطلب المساعدة من "غيشاه"، ومع أعضاء اللجنة المدنية، أيضا، أنه مكتب الارتباط يقوم مؤخرا بتوجيه اللجنة بشكل متزايد لتقديم طلبات المغادرة إلى الخارج كطلبات "مكوث لفترة طويلة"، حتى إذا كان الأمر يتعلق بحالات تعتبر إنسانية، مثل السفر لحضور حفل زفاف أو زيارة مريض. وفي الواقع، حسب التوجيهات التي وصلت إلى اللجنة فان كل من لديه تأشيرة خروج إلى الخارج يجب عليه التوقيع على نموذج التعهد بعدم العودة إلى القطاع لمدة سنة.

هكذا مثلا، قدمت "غيشاه"، قبل حوالي شهر، التماسا للمحكمة العليا باسم امرأة شابة، ووالدها وعمها اللذين طلبوا الخروج إلى الأردن، حيث كان من المقرر أن تتزوج هناك من ابن عمها. وخلال المحادثات التي جرت بين "غيشاه" ومكتب الارتباط في غزة تم إبلاغها بأنه تم تصنيف طلب الثلاثة كطلب "مكوث طويل" ويقتضي التوقيع على التعهد بعدم العودة إلى غزة. وأمرت المحكمة العليا مكتب الارتباط بإعادة فحص موقفه، وأعلنت النيابة العامة بأنها لن تصر على توقيع العروس على الطلب، ولكن عندما وصل الثلاثة إلى حاجز إيرز تم إجبار العروس على التوقيع على التعهد بعدم العودة. وقاد تدخل "غيشاه" إلى إلغاء التعهد.

زيارة الوالد الجريح

حالة أخرى تقوم "غيشاه" بعلاجها تتعلق بمواطنة من القطاع وولديها الذين يريدون زيارة الزوج-الوالد الموجود في تركيا والذي أصيب هناك في حادث طرق. وتم تصنيف طلبهم في اللجنة المدنية الفلسطينية كمكوث طويل وليس كزيارة مريض، والذي لا يقتضي عدم العودة لمدة سنة.

من المعطيات التي قدمها مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق لجمعية "غيشاه"، حسب قانون حرية المعلومات، يبدو أن هناك فجوة كبيرة بين عدد طلبات سكان القطاع للخروج عبر جسر اللنبي، وتلك التي تمت المصادقة عليها وتلك التي تم استغلالها. في تموز 2016 مثلا، تم تقديم 50 طلبا وصودق على 26 منها، ولكن 6 أشخاص فقط خرجوا فعليا. في آب 2017 قدم 475 طلب وصودق على 169 منها، ورفض 39. لكن 96 شخص فقط غادروا القطاع، من بينهم 28 قاصر. منسق أعمال الحكومة في المناطق لم يفصل إذا كان سبب الفجوة يكمن في رفض التوقيع على التعهد في حاجز إيرز، كما أنه رفض إعطاء تفاصيل حول عدد السكان الذين طلبوا العودة من الخارج خلال فترة التعهد وما هي “الأسباب الإنسانية” التي بسببها يمكن للموقعين طلب العودة إلى بيوتهم قبل انتهاء السنة.

في ردها على سؤال “هآرتس” حول المنطق الكامن في توقيع التعهد بعدم العودة، قالت المتحدثة باسم مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق: "في 2016 اتخذ قرار بمساعدة سكان قطاع غزة الذين لا تنطبق عليهم معايير المغادرة إلى الخارج (مرضى، طلاب وأكاديميين). في إطار هذا القرار أضيف معيار يسمح بخروج سكان القطاع عبر إسرائيل إلى الخارج، ومن اجل تنفيذ هذا القرار يجب التوقيع على "المكوث الطويل" لأكثر من سنة خارج البلاد. إجراءات التوقيع على نموذج التعهد لم تتغير منذ إضافة المعيار المذكور أعلاه. ولكن من اجل ترتيب وزيادة نجاعة الإجراءات، تقرر مؤخرا تقديم النماذج الموقعة مسبقا". في جمعية "غيشاه"، يقولون إن "المعايير التي اخترعتها إسرائيل وتغيرها عندما تريد" هي معايير متشددة وطلب التعهد بعدم العودة لمدة سنة هو طلب غير أخلاقي وغير قانوني وغير أنساني.

في هذه الأثناء تصر اللجنة المدنية، كممثلة للسلطة الفلسطينية، على رفض نقل طلبات السفر إلى الخارج إلى مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، مرفقة بتعهد بعدم العودة إلى البيت لمدة سنة. الموقف الأساسي هنا معناه عدم معالجة طلبات الخروج إلى الخارج والتنازل عن السفر. ولكن يحتمل أن الحاجة الإنسانية الملحة للسفر ستتغلب على المبدأ وعلى الموقف الوطني. وسيضطر ممثلو السلطة الفلسطينية في هذا الشأن أيضا، للخضوع لتعليمات إسرائيل.