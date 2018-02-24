عائلة شماسنة لـوطن: الاحتلال يفرج غداً عن الأسيرة رسيلة وطفلتها سارة

القدس- وطن للأنباء: من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال، غداً الأحد، عن الأسيرة رسيلة شماسنة وطفلتها سارة.

وقالت فاطمة شماسنة ابنة الأسيرة رسيلة لـ وطن للأنباء إنه من المقرر ووفقاً للحكم الذي أصدره الاحتلال ضد شماسنة، الافراج عن رسيلة وطفلتها سارة غداً.

وأشارت الى أن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً على والدتها وشقيقتها بالسجن 40 يوماً، وغرامة مالية 2000 شيقل لكل منهنّ، الا أن المحامي قدم طلب الافراج عنهنّ قبل انهاء محكوميتهنّ.

وأكدت أنه سيجري الافراج عن شماسنة على حاجز جبارة في طولكرم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السيدين شماسنة من منزلهن في قطنة قضاء القدس المحتلة.

يشار الى أن رسيلة هي والدة الشهيد محمد شماسنة والذي أعدمته قوات الاحتلال في حاجز قلنديا العسكري بداعي طعن جندي، حيث أصيب بالساق، قبل أن يطلق عليه الجنود رصاصة الرحمة في الرأس يوم 17 تشرين الأول من عام 2015.