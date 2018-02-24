"داعش" يمنع سكان حي حيفا من العودة إلى منازلهم في مخيم اليرموك

وطن للأنباء: قام عناصر "داعش" في مخيم اليرموك بمنع سكان شارع حيفا من العودة إلى منازلهم حيث كان التنظيم قد فرض سيطرته على الحي بعد معارك عنيفة خاضها مع "هيئة تحرير الشام" التي انسحب من الحي تحت ضربات "داعش".

وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن التنظيم قد أفرج عن عدد من سكان الحي بعد اعتقالهم لمدة يومين.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان قد وسع أماكن نفوذه داخل مخيم اليرموك على حساب مناطق سيطرة تنظيم "هيئة تحرير الشام" خلال الأيام الماضية.