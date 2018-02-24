دولة الاحتلال تصادق على سفيرها الجديد في الأردن

القدس- وطن للأنباء: يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، على سلسلة تعيينات في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، بحسب ما ورد في جدول أعمال الجلسة، الذي نشر على صفحة الحكومة الإلكترونية، ومن ضمنها السفير الجديد في عمان، الدبلوماسي أمير فايسبورد، خلفا لعينات شلاين، التي يرفض الأردن عودتها إلى السفارة في عمان.

وكانت لجنة التعيينات في الخارجية الإسرائيلية، أقرت في جلسة سابقة ترشيح فايسبورد، الذي استمزج الأردن بتعيينه. وسيحتاج لمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وهي مصادقة مضمونة، كون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وما كانت التوصية ستصدر لولا موافقته عليها.

وجاء فايسبورد من السلك المهني الدبلوماسي، وهو يجيد اللغة العربية، وشغل في الماضي ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية بعمان. كما شغل أيضا منصبا دبلوماسيا في الممثلية الإسرائيلية في المغرب، ومستشارا سياسيا للبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.